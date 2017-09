Los y las estudiantes secundarios de CABA reclamamos:

- Aplicación de la ESI y protocolo ante casos de violencia de género

- Fuera la policía de los colegios

- NO a la “Secundaria del Futuro”

- Reformas edilicias, viandas y comedores para todos los colegios

- Aparición con vida de Santiago Maldonado

Hoy, miércoles 20 de septiembre, nos reunimos una vez más con el Ministerio de Educación de CABA, en una mediación con la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el diálogo no está abierto. Soledad Acuña, ministra de Educación, no está abierta al diálogo: nos cita a numerosas reuniones en las cuales no responde nuestras preguntas y los avances son mínimos, además de que estas reuniones no son resolutivas, al igual que las jornadas de debate que se darían próximamente en las escuelas.

Las comunidades educativas nos encontramos en lucha en defensa de la educación pública. Exigimos un debate público y una reunión resolutiva con la ministra. Mañana, jueves 21 de septiembre, a las 16hs en el Colegio Nicolás Avellaneda los y las estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires daremos una conferencia de prensa para que todos los medios de comunicación sigan difundiendo nuestra lucha.