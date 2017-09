Un alerta por la indigencia

"Acá hay gente que cuando sale de este acto, no sabe si va a comer", le dijo ayer el coordinador del Movimiento de los Sin Techo José Luis Ambrosino al ministro del Interior Rogelio Frigerio. "Se lo dije porque no quería dejar pasar la oportunidad de marcarle la necesidad de asumir una política nacional que es derrotar la indigencia", explicó.

"Hoy la ecuación es clara: este setenta por ciento de la población que no es pobre, tiene que hacerse cargo del otro treinta que si lo es. Y lo digo porque esta democracia ha elegido el sistema capitalista y en este sistema la libertad tiene un nombre: dinero. Por eso elegí decirle en esos terminos mi planteo a Frigerio, no podemos hablar de filosofía, necesitamos que a nuestros indigentes se les den los fondos para comer. Hoy la canasta básica es de 6 mil pesos, y tenemos un 6 por ciento de santafesinos y un 4 por ciento de rosarinos que no pueden justificar esa plata para comer. A esto hay que buscarle soluciones, es decir plata o trabajo. De lo contrario la solución la toma el que nada tiene y estas soluciones ya sabemos cuales son, y es tomar las cosas por la fuerza. Es hora de soluciones audaces: si el índice dice que hay 6 por ciento de indigentes, hay que inyectar los fondos en esa población. Sin discusiones. La pobreza es una cosa, pero la indigencia es una vergüenza y la responsabilidad la tiene el poder político".