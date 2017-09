Respuesta y silbidos

El concejal Cossia se llevó el primer premio si se mide por silbidos. "Con respecto al aborto muero de pie, soy Provida", dijo el empresario y veterinario, provocando la rechifla de los asistentes. Aunque apenas perceptibles, también se escucharon murmullos en algunos tramos de las intervenciones del concejal Cardozo. El periodista llegó un poco más tranquilo a la Facultad de Ciencia Política cuando se enteró que Eduardo Trasante, el primer candidato de Ciudad Futura, no iba a participar. Y aunque recibió críticas por la ausencia de Roy López Molina, el más votado en las Paso, al menos no fue el único del panel que no era cabeza de lista.