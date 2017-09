Aunque en la reunión con la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, podía participar solamente un alumno o alumna por cada escuela porteña, cientos de estudiantes se movilizaron hasta la puerta de la Defensoría del Pueblo, en avenida Belgrano 673, para apoyar a sus compañeros. Los principales reclamos de los estudiantes fueron que el Ministerio publicara más información sobre la reforma Secundaria del Futuro, más allá del power point que circuló durante el último mes y que según voceros de esa cartera “se filtró”, y pedir que se prorrogue la implementación de la reforma al menos por un año para que haya tiempo suficiente de discusión con toda la comunidad educativa. En diálogo con PáginaI12, estudiantes de distintas escuelas consideraron que el resultado del encuentro fue negativo, por lo que anunciaron que las tomas van a continuar y seguramente más colegios se van a sumar a los 30 que ya adoptaron la medida de fuerza en las últimas semanas. Hoy habrá una conferencia de prensa en el Colegio Nicolás Avellaneda a las 16 y el viernes se realizará una nueva movilización hacia el Ministerio de Educación de la Ciudad.

“Probablemente vamos a seguir la toma porque la reunión fue una vergüenza. Esperábamos poder dialogar para que se resolviera algo, pero no pasó nada; fue más parecido a un acto político que a un diálogo”, dijo a este diario Juan, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Música Esnaola. “Le preguntamos a la ministra por qué tiene tanto apuro en implementar la reforma dentro tres meses y no nos contestó nada. Las mesas de trabajo que planteó no tienen sentido si no hay una prórroga porque no hay tiempo para discutir la reforma antes de marzo”, agregó luego. Uno de los voceros del Centro de Estudiantes de la Escuela Media Julio Cortázar, Mateo, manifestó, en el mismo sentido, que “la ministra Acuña no nos dio ninguna respuesta; no habló en ningún momento de la prórroga de la implementación de Secundaria del Futuro, que fue lo que más le preguntamos”. El estudiante opinó, además, que el Defensor Alejandro Amor, mediador en la reunión, “tuvo un desempeño que dejó bastante que desear. Fue el defensor del Ministerio”. “Creemos que se le tiene que dar más lugar en el conflicto a la asesoría tutelar. Al asesor Gustavo Moreno la gente del Ministerio y Amor no lo dejaron hablar al principio de la reunión; finalmente pudo participar porque los estudiantes lo pedimos”, apuntó.

La tensión durante la reunión fue en aumento desde que arrancó, pasadas las 13, hasta que finalizó, cerca de las 17. No pudieron participar todos los alumnos presentes y tampoco tuvieron oportunidad de hablar los padres y los docentes, contrariamente al pedido de los estudiantes. “Fue todo una pantomima de Acuña; no escuchó nada de lo que dijimos y le negaron el micrófono a los padres que querían opinar”, advirtió Malena, la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Normal 8. Los alumnos denunciaron que las intervenciones de la ministra Acuña se parecieron más a una exposición que a un diálogo, a pesar de que en la reunión afirmo que “esta es una instancia más de diálogo que propone el Ministerio con todos los actores. La idea es escuchar las consultas y seguir dialogando como se viene haciendo”. Sobre el final del encuentro, cuando todavía estaban en discusión puntos fundamentales del acta –como, por ejemplo, si Secundaria del Futuro era una reforma o una profundización de la Nueva Escuela Secundaria (NES)–, Acuña firmó el documento y se retiró. Los estudiantes firmaron el acta en disconformidad para dejar constancia de que habían participado.

“Esta reunión fue un armado para alimentar la imagen que quiere dar el gobierno del diálogo, pero en la práctica no hay conclusiones y no obtuvimos ninguna respuesta que buscamos”, opinó Pedro, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Lenguas Vivas, y adelantó que “probablemente se vote en asamblea continuar la medida de fuerza porque los estudiantes estaban esperando la postergación de la reforma”. “La prórroga, al menos por un año, es la única forma de debatir sobre la reforma el tiempo necesario. Yo creo que las tomas están teniendo resultado porque es gracias a esa medida de fuerza que hay diez medios de comunicación abajo, gracias a las tomas logramos esta instancia y pudimos tener una reunión con la Ministra”, señaló Pedro. Aunque el saldo de la jornada fue negativo, el estudiante sostuvo que todavía tienen “mucha esperanza de que Acuña recapacite y que se de cuenta de que hay cientos de miles de estudiantes que quieren algo; confiamos en que si seguimos insistiendo vamos a conseguir que no se aplique le reforma el año que viene”.

La Escuela de Cerámica Nro 2 lleva una semana y media tomada, y según la presidenta del Centro de Estudiantes la medida se va a continuar debido a que “la reunión terminó sin respuestas”. “Acuña y toda la gente del Ministerio que estuvo acá no nos dio respuestas concretas a las preguntas que les hicimos. A esto se suma que la ministra se fue antes de terminar de redactar el acta, cuando todavía habían cosas para modificar. No pudimos aclarar nada más porque la ministra se fue”, aseguró.

Los alumnos de los colegios tomados elaboraron un comunicado en conjunto en el que señalaron que la ministra Acuña “no está abierta al diálogo: nos cita a numerosas reuniones en las cuales no responde nuestras preguntas y los avances son mínimos, además de que estas reuniones no son resolutivas”. “Las comunidades educativas nos encontramos en lucha en defensa de la educación pública –continúa el comunicado–. Exigimos un debate público y una reunión resolutiva con la ministra”. Por ello, hoy a las 16 se realizará una conferencia de prensa en el Colegio Nicolás Avellaneda.

Informe: Juan Funes.