El cura no fue a la cita

El cura Juan Diego Escobar Gaviria, condenado a 25 años de prisión efectiva por abuso de menores, se negó a ir a una nueva citación de la Justicia pese a estar detenido en el penal entrerriano de Victoria desde el pasado 21 de abril. El fiscal Federico Uriburu, de la UFI de Nogoyá, había citado a Escobar Gaviria para notificar la apertura de una nueva investigación penal a partir de otra denuncia por abuso sexual a un menor de edad. “Fijamos una nueva audiencia. Escobar Gaviria, al estar detenido, no tiene la opción de venir o no venir. Tenía que presentarse”, comentó Uriburu. Sin embargo, los defensores del clérigo en otras causas penales aseguraron que ayer el sacerdote no se presentó porque “había recibido tarde las comunicaciones y nunca designó abogados oficiales”. Finalmente, la Fiscalía de Nogoyá dispuso una nueva citación a indagatoria, esta vez, para el próximo 3 de octubre.