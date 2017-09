- "Todos los días uno se levanta con algo brutal. Cuando vi las fotos de las casas de los mapuches incendiadas, pensé que tiene que ver con todo: tiene que ver con la cacería de mujeres después de la marcha de Ni Una Menos, tiene que ver con lo que pasó tras la marcha por Santiago Maldonado."

- "Estamos frente a un Gobierno que quiere construir la figura del enemigo interno con una serie de características que apuntan a la fractura social. El Gobierno apunta a la fractura social para poder imponer un ajuste."

- "Usan la mentira política como forma de propaganda. Si dedicaran una milésima parte de los recursos humanos que le dedican a la propaganda… Tenemos un presidente de spots publicitarios."

- "Si esperan un desarrollo social con un parripollo, no lo van a lograr."

- "Lo de Navarro no puede entenderse como un hecho aislado. Hay que verlo como parte del ahogo financiero y judicial sobre los medios que tienen una voz diferente, que son alternativos. Un plan económico que todos los días despide gente y precariza el trabajo, que se abre a las importaciones, a la flexibilización laboral, a la estigmatización. Y la necesidad de que no haya voces que ponen en evidencia por ejemplo, el blanqueo de millones de pesos por parte de familiares y amigos del presidente."

- "Cómo puede ser que los docentes no puedan participar y debatir de una reforma que los involucra directamente. Cómo que van a hacer trabajar a los chicos seis meses sin pagarles si no quieren. No les parece que al menos debería ser optativo, que cada pibe pueda decidir qué quiere hacer o que les permiten discutir."

- "Yo no quiero zombis en mi país, quiero chicos con capacidad de crítica, que puedan discutir, que puedan argumentar."

- "Hay un blindaje mediático brutal por parte de los medios hegemónicos. La mentira pública bajo la forma de propaganda sólo se puede mantener con este blindaje."

- "El consumo sigue cayendo, incluso comparado con el espantoso segundo semestre del año pasado."

- "Yo era una persona que repetía clichés. Decía: no soy feminista, soy femenina. Y mi hija me hizo ver cosas que no veía. Y el Ni Una Menos me fue transformando a mí también y las mujeres también entendieron que su sujeción al patriarcado tiene que ver también con un patrón económico."

- "Las eurodiputadas y europarlamentarias me preguntaron por el Ni Una Menos, no sólo estaban al tanto sino que lo tomaban como una guía. Las feministas argentinas tienen que estar orgullosas de que por primera vez exportamos un movimiento."

- "La discusión sobre el aborto está en la sociedad. Yo tuve una experiencia personal muy terrible. Entre Máximo y Florencia tuve un aborto espontáneo de un embarazo muy avanzado, entre el quinto y sexto mes. Y quedé muy traumada. A punto tal que tardé cinco años más en volver a quedar embarazada, por eso la diferencia de 13 años entre mis hijos."

- "Me molesta mucho la simplificación de los que no están de acuerdo con el aborto y piensan que las que sí están acuerdo con el aborto son brujas que hay que quemar en la hoguera."

- "Quieren desfinanciar al Banco Nación que ha sido el histórico financista de la industria nacional y del agro. Un papel que siempre fue muy mal visto por la banca extranjera. Siempre la banca extranjera pidió una reducción del rol del Banco Nación en la economía."

- "Hay un voto de confianza de la mayoría contra el ajuste."

- "El debate entre candidatos es importante, tiene que ser organizado por las universidades públicas nacionales y no por empresas."

- "Si hubiera sido un dispositivo del poder, no hubiese tenido ningún problema. Nunca sentí que tenía el poder."

- "Creo sinceramente que el problema de la dolarización en nuestro país es cultural. Si vos vas a Brasil o Chile e intentás comprar o pagar algo con dólares te sacan volando. La gente suele decir que con los cambios de Gobierno la gente no tienen certeza… no sé si es el huevo o la gallina. No lo sé, pero que el problema es cultural y que a veces es impulsado por algunos sectores no me cabe ninguna duda."

- "Lo de Nisman es una inmensa bomba de humo para ocultar lo de Santiago Maldonado. Pero la pregunta va a seguir siendo dónde está Santiago Maldonado."