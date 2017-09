En la entrevista que dio esta mañana a la radio AM 750, Cristina Fernández de Kirchner opinó acerca de los funcionarios que integran el gabinete del gobierno de Cambiemos. “Tenemos un presidente más de spots publicitarios que de gestión”, dijo la ex presidenta sobre Mauricio Macri, algo que extendió al resto de los funcionarios.

CFK se detuvo, sin embargo, sobre la labor del ministro de finanzas, Luis Caputo. “Es el ministro que más trabaja”, dijo la ex presidenta y agregó con ironía: “Todo el día tomando deuda y deuda. Y claro como los demás no trabajan es el que tiene que salir a laburar para conseguir la plata. Hay que reconocerle eso a Caputo, es el que está todo el día trabajando.”

Cristina Fernández de Kirchner también opinó sobre la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que la semana pasada se volvió centro de las críticas por felicitar a un albañil desempleado por sacar una parrilla a la vereda “para hacer una changa”. “La de desarrollo social con su parripollo evidentemente no anda bien”, opinó la ex presidenta. “Ni Bergman, con la importación de plasmas”, agregó CFK sobre el ministro de Medio Ambiente.

La ex mandataria nombró al ministro de Producción, Francisco Cabrera, y deslizó que tampoco debe andar bien dado que “acaban de despedir a 112 trabajadores en Esteban Echeverría y a 140 en La Matanza”. “Y (Esteban) Bullrich que ya no es más ministro, pero sus emprendimientos cerveceros no creo que tengan demasiado funcionamiento”, ironizó CFK sobre su adversario electoral.