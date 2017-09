Luego de la reunión del miércoles, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, se comprometió a publicar información sobre Secundaria del Futuro. Lo único que se había hecho público hasta el momento era un pdf que, según dijeron voceros del Ministerio, se había "filtrado". El primer documento oficial de la reforma fue mandado el miércoles a la noche por mail a los directores de las escuelas porteñas, pero no es posible encontrarlo en la página web del Ministerio o del Gobierno de la Ciudad. Para acceder, hay que tener el link (http://www.buenosaires.gob.ar/ sites/gcaba/files/la_escuela_q ue_queremos.pdf ). Por otro lado, el documento en ningún lugar dice Secundaria del Futuro. El título del informe es "La escuela que queremos", y está presentado como una profundización de la Nueva Escuela Secundaria. El asesor tutelar Gustavo Moreno, aseguró que "es el primer documento oficial que saca el Ministerio", lo cual "demuestra que hasta la fecha no había información pública sobre la reforma educativa o que los estudiantes no podían ejercer su derecho a la participación efectiva para opinar sobre el nuevo proyecto educativo".