Baleó a la mujer

Una mujer de 30 años fue baleada en San Salvador de Jujuy tras discutir con su ex pareja, quien escapó antes de la llegada del personal médico. El episodio ocurrió el martes pasado, cuando Pablo Mamani, ex agente penitenciario, arribó hasta la casa de su ex pareja y empezó a insultarla. Antes que los vecinos puedan acercarse para frenar el ataque, el hombre Mamani sacó un revolver calibre 22 y disparó contra su ex pareja. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital Pablo Soria, donde actualmente se encuentra internada en grave estado. La causa quedó en la Fiscalía de Investigación 5, a cargo de Alejandro Maldonado, quien ordenó varios allanamientos para dar con el paradero del acusado. Según una fuente de la investigación, Mamani ya tenía antecedentes por violencia de género.