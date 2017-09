El equipo de Europa tomó una ventaja de 3-1 ayer ante el Resto del Mundo en la jornada inaugural de la Copa Laver de tenis, que se disputa este fin de semana en Praga. Las victorias del croata Marin Cilic y del austríaco Dominic Thiem, en los primeros turnos del día, dieron al cuadro europeo una ventaja inicial de 2-0. Cilic, ganador del US Open en 2014 y reciente subcampeón de Wimbledon, derrotó al estadounidense Francis Tiafoe con parciales de 7-6 (7-3),

7-6 (9-7), mientras que Thiem sumó un segundo punto al derrotar 6-7 (15-17), 7-6 (7-2), 1-0 (10-7) al también estadounidense John Isner. En el tercer partido del día, el alemán Alexander Zverev sumó un punto más a la cuenta europea al vencer al canadiense Denis Shapovalov con parciales de 7-6 (7-3),

7-6 (7-5).

El último encuentro del día, el de dobles, fue ganado sin embargo por la pareja del Resto del Mundo, conformada por el australiano Nick Kyrgios y el estadounidense Jack Sock, que dio así una esperanza al equipo capitaneado por John McEnroe de cara al resto del torneo.

Kyrgios y Sock derrotaron 6-3,

6-7 (7-9), 10-7 al dobles conformado por el español Rafael Nadal y el checo Thomas Berdych, después de casi dos horas de juego. Los cuatro partidos de la primera jornada entrengaron un punto,

mientras que los de hoy darán dos y los de mañana otorgarán tres. El equipo que llegue a 13 puntos será el vencedor. Los protagonistas de los restantes duelos todavían no están designados, aunque se espera que el suizo Roger Federer vea acción en los próximos dos días.

El O2 Arena de Praga, con una cancha central pintada de negro, es testigo de la primera edición del innovador torneo, que se juega a imagen y semejanza de la Copa Ryder de golf.

Por otro lado, el español Roberto Bautista, 13 jugador mundial y primer cabeza de serie, se clasificó para las semifinales del torneo masculino de San Petersburgo, tras imponerse al serbio Viktor Troicki por un claro 6-1, 6-2. Bautista jugará en la siguiente etapa contra el italiano Fabio Fognini o el lituano Ricardas Berankis.

Por su parte, el francés Jo-Wilfried Tsonga, segunda cabeza de serie y número 18 del mundo, quedó eliminado en los cuartos de final al perder frente al alemán Jan-Lennard Struff, 54 de la ATP, por 3-6, 6-3, 6-2. Struff se enfrentará en semifinales con el bosnio Damir Dzumhur, que derrotó al británico Liam Broady por 6-3, 2-6, 6-4.

El Torneo de San Petersburgo se disputa sobre superficie dura bajo techo, y reparte un millón de dólares en premios.

En el plano femenino, la española Garbiñe Muguruza, número uno del tenis mundial, derrotó ayer a la francesa Caroline Garcia 6-2, 6-4 en los cuartos de final del torneo de Tokio, y se medirá hoy con la danesa Caroline Wozniacki por un billete a la final.

Muguruza necesitó una hora y 28 minutos para doblegar a García y accedió por séptima vez esta temporada a unas semifinales. La española de 23 años, campeona de Wimbledon hace dos meses, se enfrentará hoy en semifinales a Wozniacki, que batió a Dominika Cibulkova 3-6, 7-6 (7-5), 3-1. La eslovaca abandonó por lesión.

“Me sentí muy bien con mi tenis, con mi intensidad. Fue un buen partido, y en momentos importantes jugué un poco mejor”, comentó Muguruza tras el choque con García. “Siempre soy la favorita ahora. No me voy a poner presión por ser la número uno. Estoy feliz de que mi juego está ahí con este nuevo papel, así que estoy contenta y me estoy concentrando en mi tenis nada más”, añadió sobre su primer torneo como líder del ranking de la WTA.

La otra semifinal de Tokio, que reparte puntos para el ranking WTA y un millón de dólares en premios, la jugarán la alemana Angelique Kerber y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova. Kerber, ex número uno, derrotó 7-6 (7-5) y 7-5 a la checa Karolina Pliskova, mientras que Pavlyuchenkova superó 5-7, 6-3, 6-1 a la checa Barbora Strycova.