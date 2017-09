Craig & Karl es un dúo creativo integrado por los ilustradores australianos Craig Redman y Karl Maier, responsables de geométricas e hipercoloridas colaboraciones, ya sea hermosear portadas de revistas como New York Magazine o Vogue, ya sea afinar campañas de primeras marcas, por mencionar unas pocas bondades. Entre las que se recorta su más reciente y lúdico proyecto: un encantador juego de mesa que han dado en llamar Guess the Artist: The Art Quiz Game. Invita allí la dupla a identificar a icónicos artistas a partir de tan solo tres objetos, evocativas pistas visuales. Un bigote, una langosta y un gato volador, ¿a quién refieren? Pues, ¡a Salvador Dalí, claramente! ¿Un cartel de Wall Street, una aspiradora, un globo? ¡Habemus kitsch Keff Koons, antaño corredor de bolsa! A pasitos de ser lanzado por la casa editorial británica Laurence King (saldrá en octubre y puede ordenarse a lo largo y ancho del globo), propone el conceptual juego desvelar 60 nombres: entre ellos, los de Louise Bourgeois, Artemisia Gentileschi, Piet Mondrian, Vicent Van Gogh, Leonardo Da Vinci, Damien Hirst, Cindy Sherman, Basquiat, reducidos todos a la mínima expresión; y con bonus track. Porque cada carta trae –al reverso– datos curiosos del mentado reputado: por ejemplo, que Ai Weiwei es un gran jugador de blackjack, habilidad que adquirió frecuentando casinos en Atlantic City, Estados Unidos; que las últimas palabras que dijo J.M.W. Turner antes de morir fueron “El sol es Dios”; o que Yves Klein, también presente, tuvo lustrosa carrera como judoca y era expreso amante de las artes marciales.