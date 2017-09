Otro round más en la campaña

Desde Santa Fe.

Miguel Lifschitz rompió con José Corral. La fractura ya había asomado en un reproche del gobernador al intendente de Santa Fe, a quien llamó "vocero" de Mauricio Macri y "furgón de cola del PRO" por su alineamiento con la Casa Rosada y el silencio ante el maltrato político a la provincia. Pero ahora quedó a la vista ante una investigación periodística de "las cajas negras" de Corral, como se las llama. "Está mal utilizar dineros públicos para promover punteros" y "clientelismo político" y peor "si quienes lo hacen se proponen al país como un cambio ético y republicano", acusó Lifschitz. Un directo por el destape de una estructura de punteros financiadas por el municipio que operó en la campaña de la lista de candidatos a concejales de Cambiemos que encabeza Carlos Pereira, el delfín.

Apenas se publicó el informe de los periodistas Maximiliano Ahumada y Nicolás Lovaisa (en Diario Santa Fe y el programa ADN en el canal C5N), Lifschitz le pidió "explicaciones" a Corral. "Si las denuncias periodísticas tienen un trasfondo de realidad deben ser analizadas e investigadas", planteó por mandatario. Y recomendó: "Frente a las acusaciones y nosotros las hemos recibido también algunas veces, hay que poder explicar y clarificar la situación, supongo que lo hará la Municipalidad de Santa Fe y se podrá esclarecer la situación y en todo caso desmentir, si el informe no es certero en sus análisis o apreciaciones".

Esta semana, le volvieron a preguntar por el asunto y sorprendió con el énfasis. "He escuchado algunas de estas denuncias. "No tengo demasiados elementos concretos, pero lógicamente sería muy bueno que hubiera explicaciones y que se pudiera aclarar la situación", comentó Lifschitz a colegas de Radio Eme.

"No es bueno ‑siguió el gobernador‑ utilizar los dineros públicos para promover punteros o generar clientelismo político. Se lo hemos cuestionado y criticado a otros gobiernos". Por lo tanto, "está muy mal que lo hagamos". Y peor, "si quienes lo hacen se proponen al país como un cambio ético y republicano. Así que sería muy penoso que ocurriera algo de esas características, espero que se pueda explicar públicamente".

"En Rosario, también hubo candidatos que en estas últimas elecciones han utilizado ese tipo de mecanismos, que es parte de una política del pasado, de la vieja política del clientelismo y la compra de votos, que no deberíamos volver a reiterar en esta época", agregó.

Mientras tanto, el Concejo Municipal de Santa Fe ya comenzó a tratar un proyecto de la concejala peronista Alejandra Obeid que crea una comisión investigadora de "las cajas negras" del intendente. La iniciativa llegó a la comisión de Gobierno que la incluiría en su agenda de esta semana, según confirmó su presidente, Juan Carlos Cesoni, compañero de bloque de Obeid.

Cesoni justificó la propuesta de Obeid porque es "la última instancia legislativa que nos queda" ‑dijo a Rosario/12 ‑ para conocer el manejo del Programa de Iniciativas Comunitarias, que es el que está bajo la lupa, ante el cajoneo de los pedidos de informes sobre el asunto y los faltazos del secretario de Desarrollo Social, Carlos Medrano, quien ya fue convocado dos veces al Concejo, pero se excusó por "problemas de agenda" y luego propuso ir después de las elecciones de octubre.

"Todas las instancias que tenemos a mano como legisladores se agotan. Hemos hecho infinidad de pedidos de informes que no fueron respondidos. La ordenanza que creó el plan de Iniciativas Comunitarias obliga a Medrano a presentar informes trimestrales sobre la ejecución de este programa y la lista de beneficiarios. Nunca los presentó. Nosotros requerimos hace varios meses que cumpla con esa obligación, pero no lo hizo. Entonces, ya no quedan más alternativas. Si hay sospecha de un manejo inadecuado el próximo paso sería la justicia, entonces, planteamos agotar la instancia legislativa con la creación de una comisión investigadora", explicó.