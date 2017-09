El represor Luis Patti, condenado en dos oportunidades a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, obtuvo el arresto domiciliario en un country de Escobar en función de su estado de salud, en un fallo firmado por el juez Otmar Paulucci, integrante del Tribunal Oral Federal Número 2 de Rosario. Eso generó un amplio repudio de los organismos de Derechos Humanos, encabezados por Madres de Plaza de Mayo, y de familiares de las víctimas del ex comisario. El nieto recuperado Manuel Gonçalves Miranda, hijo del militante de la Juventud Peronista Gastón Roberto José, asesinado por el ex comisario Patti, calificó como "un enorme retroceso" que la Justicia Federal de Rosario le haya concedido el beneficio de la prisión domiciliaria, y consideró que la decisión "no tuvo en cuenta el sufrimiento y la integridad de las víctimas".