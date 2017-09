Independiente sumó su tercer partido sin triunfos al perder anoche 1-0 ante Godoy Cruz, y quedó muy lejos de Boca, líder invicto y con puntaje ideal de la Superliga del fútbol argentino. El gol del conjunto que dirige el uruguayo Mauricio Larriera lo convirtió el delantero Santiago García, de penal, a los 14 minutos del segundo tiempo. Independiente, que le ganó en el debut a Huracán (3-1), luego empató con Olimpo (1-1) y el pasado fin de semana perdió ante Lanús (0-1). De esta manera, los de Avellaneda se quedaron con cuatro puntos, ocho menos que Boca (12). Godoy Cruz, por su parte, volvió a ganar de local (en la segunda fecha venció a Talleres), y alcanzó las seis unidades, ya que cayó en los dos encuentros que jugó de visitante con Atlético Tucumán y Boca.

El primer tiempo tuvo un desarrollo apenas discreto, con poco fútbol y sólo un par de llegadas de riesgo para el equipo visitante. Independiente, con un esquema 4-3-3, asumió el protagonismo, mostró algo de juego asociado y exigió en dos oportunidades al uruguayo Leonardo Burián con sendos remates de Leandro Fernández y Diego Rodríguez.

Erviti y Meza fueron los generadores de fútbol y por momentos se conectaron con Fernández, su mejor hombre de ataque. Por su parte, Godoy Cruz, con un 4-4-2, jugó muy mal, no tuvo fútbol y no inquietó nunca a Campaña. La responsabilidad fue de su técnico Larriera, quien no acertó con los jugadores que puso en cancha.

En el segundo tiempo, el conjunto local levantó su nivel y un penal infantil de Juan Sánchez Miño sobre Javier Báez derivó en el 1-0, ya que el uruguayo García, con clase, puso la pelota junto al palo izquierdo de Campaña. Larriera, previo al gol, dispuso el ingreso de Verdugo por Guillermo Fernández y Godoy Cruz mejoró. Y el gol llegó en el mejor momento del conjunto local.