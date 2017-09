Empates y diferencias

La situación electoral en Ciudad de Buenos Aires sigue estable, con el oficialismo y Elisa Carrió punteando claramente y Unidad Porteña, con Daniel Filmus, ubicado en el segundo lugar en forma holgada. En la Provincia de Buenos Aires, en un contexto de empate técnico, Esteban Bullrich amplió en forma leve su ventaja (dos puntos) respecto de Unidad Ciudadana, con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza. Las terceras fuerzas, Sergio Massa en territorio bonaerense y Martín Lousteau en el distrito porteño, quedan lejos. Las fuerzas de izquierda y 1País en CABA rondan el cuatro por ciento, una perfomance importante, aunque lejos de una banca, mientras que el Frente de Izquierda podría conseguir un lugar en Diputados si afirma un poco más su intención de voto. Uno de los datos más notorios es que Florencio Randazzo perdería la mitad de los votos que obtuvo en las PASO.

Las conclusiones surgen de sendas encuestas realizadas por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) que dirige Roberto Bacman. En CABA se encuestaron 1500 personas y en el distrito bonaerense 2.500, siempre respetando las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social.

“Obviamente que la ventaja en Provincia de Buenos Aires no es para nada definitiva –señala Bacman–. Falta un mes y suelen pasar muchas cosas. Hay un contexto de polarización limitada, en la que Cambiemos cosecha votos perdidos por Massa. Existe una nítida caída en el apoyo a Randazzo, pero el ex ministro ya tenía una limitada votación por lo tanto no hay una ganancia voluminosa para Unidad Ciudadana. Bullrich también consigue más votos de los ciudadanos que se ausentaron en las PASO y ahora dicen que van a ir a votar. Todo eso es lo que establece la mínima diferencia que percibimos hoy, asentada sobre todo en un fuerte apoyo estatal y mediático que tiene como centro echarle la culpa de todo lo que pasa al kirchnerismo. Está claro que CFK conserva la primacía opositora, porque siete de cada diez personas que se declaran opositoras al gobierno actual la eligen como alternativa”.

Para Bacman “Sergio Massa es el que más peligro de pérdida de votos tiene. Ya está en el 13 por ciento, una cifra baja para sus aspiraciones. Y hay que pensar que renueva los diputados de una elección que ganó, la de 2013. El nivel de fidelidad de sus votantes también es débil: sólo siete de cada diez que lo apoyaron en las PASO volverán a hacerlo”.

En el territorio porteño es poco lo que cambió desde las primarias. “El pacto Rodríguez Larreta–Carrió funciona por ahora –señala Bacman–. En nuestros estudios, después de las PASO, Vamos Juntos viene superando el 50 por ciento. La Capital tiene una particularidad respecto del resto del país: son más los que se declaran oficialistas que los que se ubican como opositores. Y, además, es casi el único lugar donde una parte importante de los ciudadanos dice que la economía está bien o muy bien”.

“Unidad Porteña, con Daniel Filmus como primer candidato a diputado nacional, se reafirma como la fuerza que en mayor medida representa a la oposición –agrega el consultor–. Mantiene cómodamente el segundo lugar en intención de voto, y en este último trabajo de campo logra el 21,8 por ciento; valor que lo posiciona de manera muy cómoda, duplicando al caudal que consigue Evolución, con Martín Lousteau a la cabeza”. De acuerdo al CEOP, Filmus retiene dos de cada tres votos que fueron a Guillermo Moreno o a Itaí Hagman.

“Marcelo Ramal, Luis Zamora y Matías Tombolini, aún mantienen sus esperanzas de luchar por obtener una banca en la Cámara de Diputados. Por ahora están lejos de lograrlo”, diagnostica Bacman. Parece claro que los tres referentes encabezan listas que accederán a la Legislatura, pero la división en la izquierda y el difícil posicionamiento de 1País en territorio porteño hace que no sea fácil que lleguen a la cámara Baja.

El voto en Capital

El voto en la provincia