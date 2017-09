El deber y la necesidad de contar

Sara Rus vive intensamente, como no podría ser de otra manera. Da conferencias y lleva su testimonio por el mundo. La conmueve la interacción con los más jóvenes. La atención con que la escuchan, las preguntas que le hacen, y las ganas de estar para lo que ella necesite. Habla “para que la gente no se olvide, porque la memoria es lo que importa, e importa también que los chicos cuenten la historia a los padres, porque muchos de ellos no la conocen”. En la actualidad brinda charlas sobre el Holocausto, el nazismo, el terrorismo de Estado en la Argentina, la memoria, la verdad, y la justicia. Y asegura que mientras pueda contar, lo seguirá haciendo, “para que sepan una verdad que muchos niegan”. En 2007, la escritora Eva Eisenstaedt publicó su biografía: Sobrevivir dos veces, de Auschwitz a Madre de Plaza de Mayo. El libro fue traducido al alemán y en 2010 se presentó en la Feria Mundial del Libro en Frankfurt, Alemania. En 2008 Sara recibió el premio Azucena Villaflor por su trayectoria en defensa de los derechos humanos; y en 2010, fue declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.