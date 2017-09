Disyuntiva en Río Negro

La alianza que sostiene al gobernador Alberto Weretilneck, Juntos Somos Río Negro, analiza si se presentará o no en las elecciones legislativas de octubre, luego de que en las primarias quedara en tercer lugar. Así lo explicó el ministro de gobierno provincial, Luis Di Giácomo. El partido del gobernador se ubicó detrás del FpV y de Cambiemos, que salió segundo. “Está muy nacionalizada la compulsa entre Macri y Cristina Fernández. Las alternativas como la nuestra quedan fuera de la discusión”, afirmó Di Giácomo, quien manifestó que prefieren no llevar a la actual alianza gobernante a “situaciones de debilidad”. Según el funcionario, “la prioridad es la gobernabilidad. Cuando se está en el gobierno hay que pensar primero que ese timón que la sociedad nos confió no debe entrar en problemas”.