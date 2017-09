“Lo autobiográfico es una especie de yacimiento en el cual uno extrae sentimientos o sensaciones muy puntuales. Me interesa bastante poco mi vida para lograr que les interese a los demás”, dice Leonardo Sabbatella (Buenos Aires, 1986), autor de El modelo aéreo (2012), novela que ha sido traducida al francés; y El pez rojo (2014). “Antes de escribir una novela, tomo muchas notas, las paso y veo qué sirve. Trato de orbitar sobre eso que es una forma. En las tres novelitas apareció la forma y después empecé a buscar el contenido que reclamaba esa forma. Eso me lleva un poco de tiempo, darme cuenta cuál es la situación más precisa. Pienso mucho la estructura del texto, yo trabajo con fragmentos que son autónomos y grandes; son como piezas de texto que necesitan un montaje. Tengo una hoja de ruta para no perderme, un mapa que tiene también muchos puntos ciegos, cosas por resolver que aparecen durante el proceso de escritura. Mi laboratorio es casi un proceso de cartografía, de trazar las coordenadas y trabajar la criatura que vamos a observar”, cuenta el escritor que colabora asiduamente en el blog de Eterna Cadencia y en la revista Ñ.