Debate sobre la inflación

Los consultores del establishment no faltaron a las Jornadas del Banco Central. Se destacó la participación de economistas liberales como Ricardo López Murphy, quien en la gestión de la Alianza debió abandonar el Ministerio de Economía tras intentar un fuerte ajuste sobre la educación. También participó del evento el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado. El economista no coincidió con la política monetaria de su colega Sturzenegger, puesto que planteó que la tasa de interés no puede ser el único instrumento para frenar la inflación. Aseguró que es necesario compensarlo con política de ingresos y convergencia fiscal. Redrado mencionó que este año la economía atraviesa un rebote pero que en 2018 no habrá motores genuinos que le permitan crecer a tasas elevadas. Dijo que habrá un crecimiento moderado. Entre los invitados estuvo también Miguel Bein, el director de Bein & Asociados, y ex asesor en la campaña presidencial de 2015 de Daniel Scioli.