Eduardo Duhalde se resiste a asumir la idea de que ya no tiene el poder que supo tener y en ese contexto anunció que el año próximo de postulará como candidato a la presidencia del PJ. Lo hizo en una charla en Quilmes, donde afirmó que hoy no hay una fuerza política alternativa a Mauricio Macri y redondeó su idea con una curiosa pregunta: "¿Qué pasaría si un día, Dios no lo quiera, se cae el avión y desaparece el presidente de la República?"

Retirado en los hechos, no por haber cumplido la promesa de dejar la política que hizo cuando dejó su cargo de presidente interino sino por la dilución de su peso dentro del peronismo, Duhalde sueña con volver y hace declaraciones sobre la situación del partido. "El justicialismo, nuestro justiciliasmo, está en su peor momento histórico. Todos desparramados, como un hormiguero pateado", diagnosticó esta vez.

Duhalde analizó que el peronismo no es en este momento alternativa a Macri y que tampoco lo es el radicalismo, que “está trabajando junto al Gobierno”. Fue entonces que se preguntó qué pasaría si Macri muere.