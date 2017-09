Datos oficiales

La desigualdad sigue brotando

Según el informe de distribución del ingreso del INDEC, en el segundo trimestre de 2017, siete de cada diez trabajadores no reúnen el ingreso necesario para que una familia tipo no caiga en la pobreza, mientras que si se toma el ingreso total de los hogares, el 50 por ciento de las familias gana menos de 15 mil pesos mensuales y no cubre la canasta básica, establecida por el mismo organismo oficial en 14.811 pesos.