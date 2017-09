A una semana de la que sería su primera presentación en Rosario, Aerosmith anunció ayer la cancelación de su gira, como consecuencia de "problemas médicos inesperados" sufridos por su cantante, Steven Tyler. El comunicado oficial confirmó la suspensión de los shows que la banda debía ofrecer hoy en Curitiba (Brasil), el sábado en Santiago (Chile) y el martes 3 de octubre en el estadio de Rosario Central. Además, se canceló la función del 7 de octubre en la ciudad mexicana de Monterrey.

El comunicado cierra con un texto que lleva la firma de Tyler: "A toda Sudamérica, Brasil, Chile, Argentina y México... Lo siento mucho y siento que los he decepcionado... no estaré disponible para continuar con los últimos 4 conciertos de este tour. Volé de vuelta a Estados Unidos por órdenes médicas, luego del concierto en Sao Paulo. Por favor no se preocupen... No estoy en una situación de peligro, pero necesito lidiar con esto ahora mismo, descansar y recibir tratamiento médico inmediato, para poder mantener mis futuras presentaciones... Prometo que volveré".