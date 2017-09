La histórica banda inglesa The Cult se presentará esta noche, a las 21, en Metropolitano (Junín 501). El grupo liderado por el cantante Ian Astbury y el guitarrista Billy Duffy llegará a la ciudad en el marco de la gira internacional lanzada luego de la edición de su último disco, Hidden City , publicado a principios de 2016, en un show que incluirá además un repaso por los temas más destacados de su extensa trayectoria.

Fundada en la primera mitad de los 80, The Cult está apuntada como una de las bandas que le dieron impulso al hard rock inglés, y que comenzó a captar la atención del público y la prensa con obras como "She Sells Sanctuary" y "Love Removal Machine". En 1989, la edición de Sonic Temple los llevó a compartir escenario con Aerosmith, Metallica y Motley Crue, instalándose así en el mercado norteamericano. Desde entonces, la banda atravesó cambios de formación y recesos varios. La publicación de Born into this (en 2008), volvió a reunir a Duffy y Astbury, que en 2012 lanzaron Choice of weapon , antecesor de su Hidden City .