Aerosmith canceló su gira

“Brasil, Chile, Argentina y México... Lo siento mucho y siento que los he decepcionado: no estaré disponible para continuar con los últimos cuatro conciertos de este tour.” Con estas palabras, Steven Tyler, el cantante de Aerosmith, anunció la cancelación de la gira sudamericana de la banda. Aerosmith debía presentarse hoy en Curitiba, el sábado en Chile, el martes en Rosario y el 7 de octubre en Monterrey. “No estoy –aclaró Tyler– en una situación de peligro, pero necesito descansar y recibir tratamiento médico inmediato, para poder mantener futuras presentaciones. Prometo que volveré. La salud no espera y es algo que no pude prever. Como se dice: ‘Los humanos hacemos planes y Dios se ríe’.”