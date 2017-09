Hoy vuelven a ocupar buena parte de la pantalla y, por qué no, las redes sociales. Los spots de los distintos espacios políticos inundarán la escena hacia octubre. Candidatos que llaman a decidir entre el ajuste y los derechos, otros que piden dejar atrás el pasado, o que comparan a los trabajadores con los multimillonarios son algunas de las ideas que se verán en la campaña audiovisual, que comienza hoy. El macrismo no hará demasiados cambios: en esta etapa se concentrará en las microhistorias de vida. El kirchnerismo porteño buscará posicionarse –de forma similar a lo que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner– como el voto útil opositor. Otros, como Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires y Martín Lousteau en la Ciudad, desplegarán distintas estrategias para corregir el mensaje e intentar mejorar su performance.

Cambiemos mostró sus primeros spots en el encuentro que tuvieron los dirigentes en Parque Norte. La semana siguiente, el presidente Mauricio Macri dijo ante sus ministros que se había emocionado con esas pequeñas historias. El ejemplo clásico es una persona que cuenta cómo le cambió la vida tener cloacas en territorio bonaerense. Entre los que se verán hoy, un spot que dio a conocer la candidata a senadora Gladys González muestra una escuela, un comedor escolar, el SAME provincial, una persona que abre una canilla con agua por primera vez. Recién sobre el final aparecen, al pasar, González y Esteban Bullrich. Todos siempre en contacto con vecinos, conversando con ellos, abrazándolos y tomando mate. La idea es mostrar cercanía, siguiendo los preceptos de Jaime Durán Barba. Una voz en off explica que “Susana y José a pesar de llevarse 40 años son de la misma generación. Todos somos parte de esta generación: lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza, para dejar atrás la resignación, para empezar y terminar lo que nunca se hizo”. Solo sobre el final habla la gobernadora María Eugenia Vidal, que sigue siendo la figura central.

Los spots de Elisa Carrió, en tanto, se centrarán en personas comunes que contarán qué es para ellos el cambio y qué significa que “juntos podemos”. La candidata aparecerá en otros spots recién en las próximas semanas.

En tanto, nada se sabía ayer de cómo serían los spots de Cristina Fernández de Kirchner: había un hermetismo absoluto en su entorno sobre cómo encararán esta nueva etapa. Por su parte, la campaña de Unidad Porteña se enfocará en la dicotomía “Filmus o Carrió”. El primer spot que se podrá ver hoy muestra a distintas personas tomando decisiones en su vida: una estudiante entra en la UBA y se anota en Medicina, una pareja alquila un departamento, una mujer dice que sí en un registro civil. De fondo, se escucha: “Vos decidís si querés justicia o un nuevo ajuste. Vos dedicís si se respetan tus derechos o los siguen atropellando, ahora se viene otra gran decisión: en octubre vos decidís tu futuro”. Un segundo spot, que se conocerá en una semana, enfoca a distintas personas respondiendo un ping pong de preguntas. “Medialunas de grasa o manteca, Borges o Cortázar, democracia o autoritarismo, justicia social o ajuste, Filmus o Carrió”, es la sucesión donde todos terminan optando por Filmus. El spot remata con “nunca la opción fue tan clara”. La intención es convocar a los votantes que en las PASO eligieron otras opciones opositoras.

Los candidatos que quedaron fuera de los dos primeros puestos están recurriendo, en tanto, a distintas estrategias para recuperar terreno. En la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa centrará su campaña audiovisual en criticar por igual al kirchnerismo y al macrismo. Los ejes temáticos estarán centrados en el trabajo y la seguridad. Ya se vio el primer spot en la cuenta de Twitter del candidato: muestra a personas trabajando mientras Massa habla de fondo. “Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que no tienen cuentas afuera. Un día van a ganar los que tienen los bolsos llenos de herramientas y no de guita”, reparte Massa con alusiones a Panamá Papers y los bolsos de José López. “Un día van a ganar los que tuvieron que hamacarse y no los que nacieron en cuna de oro”, dice. Según indican en el entorno de Massa, buscan posicionarlo como el representante de los trabajadores frente “a los multimillonarios como Macri y Cristina”. En la campaña, habrá nuevamente un reparto de roles, donde Margarita Stolbizer será la encargada de cuestionar al macrismo. Tienen previstas acciones en redes, donde mostrarán un día de campaña de cada candidato.

En tanto, el candidato de Cumplir Florencio Randazzo comenzó a sacar en las redes una serie de spots con motivos para votarlo. El primero arriesga: “Algunos dicen que somos cinco gatos locos. Locos sí. Gatos no”. Otro lo muestra a Randazzo en un escenario 360 dando un discurso de barricada, donde llama a “no mentir, no robar y cumplir con la palabra”.

En la Ciudad de Buenos Aires, el candidato de Evolución Martín Lousteau se va a concentrar en cuestionar más al kirchnerismo para pelearle votos a Carrió. Su primer spot plantea tres acuerdos: el primero es “el pasado no es parte de la solución”, para lo cual el candidato eligió mostrar su famosa discusión en público con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en 2008, cuando le hizo el gesto del degüello.

Por su parte, el Frente de Izquierda (FIT) recurrió a la creatividad: uno de los spot está hecho con stop motion y playmovils. Se ve a un votante que elige entre tres boletas, la cámara hace zoom en cada opción y se muestra qué leyes votó el candidato. “Fondos buitre, jueces del 2x1, presupuesto del tarifazo”, aparecen en la enumeración. Señalan que se los votaron el Frente para la Victoria y Massa. El playmovil-votante luego gira y toma la boleta del FIT, que muestra otros muñequitos y muñequitas de rojo. Otro de los spots muestra un panqueque cocinándose, que representa a los otros candidatos y le muestra al televidente una “receta para más ajuste” que incluye a “la oposición panqueque”.