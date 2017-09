Esta canción es de las nuevas. El 28/9, los californianos Incubus contarán 8 (DirecTV Arena), los sleazeros L.A. Guns buscarán The Missing Peace (The Roxy Live), los legendarios Def Leppard pelarán su homónimo Def Leppard (Luna Park) y La otra cara de la nada hablará Sobre premios y tormentas (Niceto Club). El 29/9, Mario Nieva defenderá La belleza no tiene la culpa (La Tangente), los rockeros Hastamañana tocarán El temporal en Mar del Plata (Villa Victoria) y Entre Perros seguirá A donde vayas (Teatro Sony). El 30/9, los teenpoperos Troya sacudirán su single-video Mi corazón hace ohohoh (Teatro del Globo), los synthbeateros Doby despertarán Osorio (La Tangente), la mexicana Carla Morrison honrará Amor supremo (La Trastienda Samsung, también 28/9 en Rosario, 29/9 en Córdoba y 1/10 en La Plata), los teutones Die Toten Hosen detonarán Laune der Natur (Mvseum; también 4/10 en Sala Opera, La Plata) y el trío cordobés Testigo armará Maquinal (Niceto Club Lado B). El 1/10, los nipones One OK Rock tendrán Ambitions (El Teatro). El 2/10, las dancepoperas Fifth Harmony serán Fifth Harmony (Luna Park). El 3/10, The Cult recorrerá Hidden City (Luna Park). Y el 4/10, los suecos Millencolin venderán True Brew (Groove), el colombiano Juanes dirá Mis planes son amarte (Luna Park) y los kpopers KARD saludarán Hola Hola (Vorterix).