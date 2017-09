Jaef seguirá detenido

La Justicia negó la libertad al titular de la clínica de implantes dentales acusado en la megacausa de estafas inmobilirias, Marcelo Jaef. Así, el acusado seguirá en prisión domiciliaria, pese a los esfuerzos de la defensa. Jaef, junto a los demás acusados en la causa que la semana que viene llegarán a audiencia preliminar al juicio, está preso desde hace casi un año. La defensa apuntó a que la Justicia Federal consideró que no hay delito de lavado de activos y esa cuestión llevará a una discusión durante la audiencia de la semana entrante. "La justicia provincial no resulta competente para entender en los delitos que le son imputados", dijo el abogado Carlos Varela, por lo que solicitó "la liberación lisa y llana, sin ningún tipo de fianza". Desde la Fiscalía respondieron que "la competencia de la justicia provincial ya fue resuelta al momento de la audiencia imputativa en octubre de 2016, oportunidad en la cual la declinatoria planteada no se hizo lugar y al no haber sido apelada dicha medida quedó firme".