Mora prepara el regreso

El delantero Rodrigo Mora expresó su felicidad por volver a entrenarse con el plantel conducido por Marcelo Gallardo, a tres meses de la operación en la cadera que lo mantendrá inactivo hasta el año que viene. “La alegría que tengo por volver al predio y reencontrarme con mis compañeros se parece a la de cuando debuté en Primera”, contó el atacante uruguayo, que fue operado de una necrosis en el fémur derecho el pasado 22 de junio. “Lo importante es que ya empecé a caminar y no tengo dolores. Los médicos me dijeron que la evolución es buena. Estoy haciendo natación, bicicleta y kinesiología; aún no puedo correr, pero mi idea es estar bien para la pretemporada de verano”, explicó el jugador.