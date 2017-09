Durante la presentación del Registro Ciudadano de la Violencia Institucional ayer en la Legislatura, se dieron a conocer instructivos para implementar en diferentes ocasiones en las que se presencia un accionar irregular de las fuerzas de seguridad. “Si ves a la policía deteniendo a alguien podés acercarte y grabar la escena con tu celular. Tenés el derecho a filmar la actuación pública de las fuerzas de seguridad, siempre y cuando no obstaculices sus tareas”, señala uno de los instructivos. Después, enumera nueve pasos a seguir en caso de ser testigo de una detención arbitraria o ilegal, para luego mandar la información a [email protected].

Primero, “intentá hablar con el/la detenido/a, preguntale cómo se llama y si quiere que le avises a algún familiar. Preguntale la edad si te parece que puede ser menor de 18 años”. Segundo, “preguntá qué juzgado o fiscalía ordenó la detención. Si te responden que estaba cometiendo un delito ‘in fraganti’ preguntá qué delito”. Tercero, “preguntá a dónde van a llevar a la persona detenida”. Cuarto, “fijate que los/as policías tengan su placa de identificación y tratá de que salgan en el video. Si no tienen placas pediles que se identifiquen, por ley debería estar a la vista”. Quinto, “tratá de registrar el número de patrullero”. Sexto, “fijate que en la detención haya dos testigos que firmen el acta y, si no los hay, advertí esto a los policías. Si te piden que seas testigo aceptá y firmá el acta sólo si registra con exactitud lo que presenciaste, si no negate”. Séptimo, “si la policía te pide que te identifiques mostrales tu DNI”. Octavo, “si te dicen que no podés filmar, defendé tu derecho a hacerlo porque ninguna ley prohíbe que lo hagas. Si el detenido tiene menos de 18 años y te dicen que no se puede difundir su imagen, aclarás que no la vas a difundir, sólo estás registrando la detención”. Noveno, “si no ceden, apagá el celular. Es preferible que no te expongas a una posible detención arbitraria. Con esa intervención ya es suficiente”.