La grilla del Lolla

Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y The Killers encabezan la grilla de bandas que se presentarán en el festival Lollapalooza, en marzo del año próximo en el Hipódromo de San Isidro, según reveló ayer la productora del show en la Argentina. Entre las más de cien bandas y artistas que participarán están también el grupo LCD Soundsystem, el cantante ex Oasis Liam Gallagher, el rapero Wiz Khalifa, Imagine Dragons, Lana del Rey, Chance The Rapper, The National, Kygo, DJ Snake, Hardwell, Royal Blood y David Byrne. Con varios representantes destacados de la escena hip hop, la edición 2018 de Lollapalooza tendrá por primera vez tres fechas (serán entre el 16 y el 18 de marzo), y la grilla suma otra buena cantidad de figuras nacionales: Las Pelotas, Damas Gratis, Miranda!, Bajofondo, Los Espíritus, Leo García, Benito Cerati, Marilina Bertoldi, Octafonic, Barco, Indios, Mi Amigo Invencible, Militantes del Clímax y Bambi (Gonzalo Moreno Charpentier, ex integrante de la banda Tan Biónica). Los integrantes de Illya Kuryaki and the Valderramas, en tanto, aprovecharán la ocasión para seguir retomando su carrera como solistas: por un lado El Dante (Spinetta) y por otro Emmanuel Hourvilleur. El festival creado en los años noventa por Perry Farrell sumó en años anteriores bandas como Metallica, Red Hot Chilli Peppers, Soundgarden y The Strokes. La del año próximo será la cuarta edición en la Argentina, donde comenzó a llevarse a cabo en 2014. Solo quedan entradas de “Preventa 4”, a $4400 + service charge.