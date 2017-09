Con discurso antisindical

El presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal reforzaron su discurso antisindical a propósito de la detención del titular de la Uocra-La Plata. “En esta Argentina del futuro no hay lugar para comportamientos mafiosos”, dijo Macri en un acto con empresarios en la residencia de Olivos y agregó que “esto no es sólo un tema que pueda estar afectando algunos sindicatos de la Argentina, sino también en sectores del empresariado, de la Justicia, del mundo académico y del mundo del periodismo”. Vidal, en una rueda de prensa en la escuela de Policía Juan Vucetich, apeló a palabras similares: “En esta nueva provincia no hay más lugar para la extorsión, el apriete y las mafias”. El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas le hizo eco: afirmó que el Gobierno “tiene la firme decisión de terminar con las mafias sindicales”.