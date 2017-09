Otra movida de Cambiemos

Luego de que el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck anunciara la retirada de sus candidatos en una maniobra para favorecer a Cambiemos, ahora en Tierra del Fuego se dio una movida similar. El ex intendente de Ushuaia Federico Sciurano, del frente Unir TDF, informó que no se presentará. “He decidido retirar mi candidatura a diputado. Estoy convencido que el país necesita otro camino, diferente al que nos dejó el kirchnerismo”, escribió Sciurano, un ex radical que encabezaba una alianza entre el Movimiento Popular Fueguino, el GEN y el Frente Renovador. El frente Unir TDF obtuvo un 14,31 por ciento en las PASO, pero la carrera por las dos bancas que ofrece la provincia quedó entre el postulante del Frente Ciudadano y Social, el kirchnerista Martín Pérez, que tuvo 21,23 por ciento, y Héctor “Tito” Estefani, de Cambiemos, con el 19,46 por ciento.