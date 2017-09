El Senado aprobó ayer una nueva ley que ordena los feriados y días no laborales y a contramano del último Decreto de Necesidad y Urgencia, que el presidente Macri despachó el 20 de enero pasado, la nueva norma volvió a permitir los feriados puentes que habían sido eliminados por el Presidente. Pero hay un pequeño detalle: la ley no restableció los feriados puente en el calendario, como lo hacía el decreto sancionado en 2010 que fijaba al menos dos, sino que dejó abierta la decisión al Ejecutivo quien “podrá fijar hasta tres feriados o días no laborables”. Podrá, dice la norma y la decisión pasa a manos del Presidente quien también podría incluir sólo dos, uno o ninguno.

Con bombos y platillos, así se festejó la vuelta de los feriados puente entre los asalariados que contaban con los dos feriados extra largos para hacer una escapada o simplemente descansar de la rutina laboral. El 20 de enero pasado, cuando la temporada de verano recién empezaba, Macri sorprendió a todos con el DNU que recortaba estas mini vacaciones. En realidad, el propio Presidente ya había advertido cuál era su postura con respecto a estos días de descanso. "No fue buena para el país ni para el turismo", opinaba semanas antes de convertirse en presidente.

Un año tardó Macri en sancionar la medida profundamente antipopular. El DNU 52/2017 modificó la norma de 2010 que establecía los “feriados con fines turísticos” y permitía el llamado “puente” para los feriados que caían martes o jueves. Esa norma –la eliminada por el decreto de Macri- decía que “el Poder Ejecutivo Nacional fijará dos feriados por año que deberán coincidir con los días lunes o viernes inmediato respectivo”. Fijará dos, decía.

La nueva ley que ayer el Senado dio sanción definitiva vuelve sobre los feriados puente pero los deja atados a la voluntad del Ejecutivo. “El Poder Ejecutivo nacional podrá fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”, establece la nueva ley sancionada por el Senado. Así, en 2018 podría haber tres feriados puentes o dos o uno. También puede que el Presidente prefiera que no haya ninguno, como en su momento lo hizo con la sanción del DNU.

Calendario de feriados para el 2018

El Ministerio del Interior ya publicó en su web el calendario que regirá para el año que viene. Allí figuran los feriados inamovibles (en celeste), los trasladables (en verde) y los días no laborales (como el jueves santo y otras festividades religiosas). Los feriados puentes del próximo año podrían ser incluidos antes del Día del Trabajador, que cae el martes 1º de mayo, y antes del feriado por Navidad, del martes 25 de diciembre. Ambos dependerán de la voluntad del Presidente.