Tras reunirse con el juez federal Guido Otranto, el nuevo magistrado que lleva adelante la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, Gustavo Lleral, aseguró que “está trabajando a pleno en la investigación” y confirmó que ya pudo leer “parte” de la causa y del expediente por el hábeas corpus. En simultáneo, la Corte Suprema de Justicia habilitó su pedido para que se sumen ocho nuevos cargos de funcionarios y personal administrativo a su equipo, como lo había requerido a la Cámara Federal hace dos días antes de su llegada a Chubut.

El magistrado arribó anoche a Esquel, acompañado por los secretarios Gustavo Fabián Latorre y Leonardo Barzini, el prosecretario Juan Carlos Araujo y el escribiente interino José Daniel Scocco para llevar adelante la investigación por la desaparición del joven de 27 años, del que se desconoce su paradero después de la brutal represión de Gendarmería en la Comunidad Pu Lof de Resistencia Cushamen el 1 de agosto. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había desplazado el viernes a Otranto y le había asignado a Lleral la dedicación exclusiva de la causa y la acción de hábeas corpus.

En tanto, hoy la Corte autorizó a imputar el gasto por los requerimientos del juez, que incluyen los sueldos de los nuevos empleados: un Secretario de Juzgado, un Prosecretario Administrativo, un Jefe de Despacho, un Oficial Mayor, otro oficial, dos Oficiales Escribientes y un Medio Oficial. Además, incluyó pedidos de recursos materiales de oficina y dos camionetas 4x4.

“Ante la premura que el caso impone, se solicita que se arbitren los medios necesarios a fin de dar respuesta a los pedidos efectuados por el magistrado Lleral”, ratificó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti en una nota a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Adriana Donato. El dictamen fue unánime y estamparon su firma también Elena Highton de Nolasco, Horacio Daniel Rosatti, Carlos Rosenktratz y Juan Carlos Maqueda.

"Muchos trabajadores de los medios estuvieron llamándome. Les pido disculpas, no pude atender porque estaba trabajando para dedicarme a pleno a esto", manifestó hoy el magistrado. Al ser consultado sobre si ya pudo leer la causa, Lleral respondió: "He comenzado con una parte, pero no todo".

Ahora Lleral deberá ponerse al tanto del resto del expediente y analizar las llamadas de los gendarmes que, tras los mensajes revelados la semana pasada, incrementaron las sospechas sobre la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición de Santiago.