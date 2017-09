“Un crecimiento sin desarrollo industrial no tiene sustento. Argentina tiene un enorme potencial productivo e industrial, pero si los que gobiernan los ahogan y ponen torniquetes no hay manera de sobrevivir. Hay que consolidar el empresariado nacional como un actor político preponderante. Los ciudadanos, cuando piensan en empresarios piensan en los grande CEOS de compañías internacionales, no se les representan ustedes; que están todo el día peleándola en su empresa. Si se logra la representación genuina de los empresarios nacionales y de los trabajadores será imbatible”, advirtió el diputado Axel Kicillof en el lanzamiento de la mesa en defensa de la producción nacional y el trabajo de Unidad Ciudadana San Martín.

Junto al diputado, los candidatos de Unidad Ciudadana en el distrito, Hernán Letcher y Ulises Lobo; y el diputado provincial Lauro Grande encabezaron un encuentro con representantes de sindicatos y empresarios pyme de San Martín para la defensa de la producción y el trabajo nacional. Además se lanzó la mesa intersindical con el mismo objetivo.

Participaron más de 200 empresarios y sindicalistas, quienes extendieron su preocupación por el desahucio del actual gobierno en materia de empleo, con eje en el ajuste, la apertura importadora y la flexibilización laboral que planea el gobierno de Mauricio Macri para después de las elecciones.

Kicillof señaló: “Nos faltaron tantísimas cosas por hacer para consolidar un proceso de reindustrialización. Pero estamos convencidos que esa es la mejor opción para un país como el nuestro. No hay país emergente al que le haya llevado menos de 30 o 40 años, pero para eso se necesitan políticas de Estado. Preocupa el presente, pero aun más el futuro. Por eso necesitamos legisladores que de verdad representen la voluntad de sus votantes. Legisladores que defiendan la industria nacional. Ese es el desafío que tenemos por delante.”

Por su parte, el representante de los trabajadores en la lista local de Unidad Ciudadana, el delegado de la Federación Gráfica Bonaerense Ulises Lobo, enfatizó: “Hoy estamos junto a los Empresarios, en una reunión en la que nos une el dolor y el espanto de ver a la industria herida. Antes nos juntábamos con los empresarios a discutir salarios hacia arriba. Durante 12 años de kirchnerismo, nosotros logramos establecer un piso en paritarias y según la producción de cada taller discutíamos hacia arriba; salarios, premios, producción, todo… y hoy discutimos prácticamente la miseria que nos va dejando este gobierno neoliberal”