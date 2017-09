Transbordador  sobre la grieta

La fiesta oficial por la restauración del transbordador de La Boca no incluyó a Avellaneda, la terminal en provincia de ese puente. “Nos pusieron alambres de púa y una media sombra para que no podamos pasar… Desde la Isla Maciel está cerrado al paso”, contó el sacerdote Francisco “Paco” Olivera. “Quieren apropiarse de un festejo que debería involucrar a los habitantes de Avellaneda, y ni siquiera saben para qué van a usar el transbordador”, denunció el párroco. El municipio de Avellaneda aseguró que Nación y Ciudad “quieren capitalizar el evento que se realizará del lado de la Capital sin ni siquiera haber invitado formalmente al intendente de Avellaneda”. Ante este panorama, la dirección de Cultura de ese distrito organizó un festejo bajo el lema “Porque un río no es una grieta, nosotros también celebramos”, con show musicales, circo, murga y magia. También se colocaron banderas frente al lugar donde se llevó a cabo el acto de las autoridades nacionales con un mensaje de agradecimiento a la ex presidenta, Cristina Kirchner, por “haber tomado la decisión política de encarar esta obra” y otra con la pregunta: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”.