Las derrotas duelen, pero más cuando ocurren en el territorio de origen. Eso puede estar sintiendo Julio Piumato luego de que su histórica lista Marrón perdiera por 10 votos frente a la lista Blanca que ahora tendrá bajo su órbita el delegado general de la comisión interna del fuero civil. Una vez conocido el resultado se vivieron horas de tensión porque los representantes de la Marrón tardaron en reconocer la derrota en un más que ajustado resultado. Dirigentes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) relativizaron la derrota al sostener que “se eligió delegado general de una de las tantas comisiones que conforman la justicia nacional en la Capital Federal”. En un comunicado, la Lista Blanca calificó el resultado como “muy relevante” para el gremio, luego de 31 años “de supremacía de Julio Piumato en su fuero”. En otro párrafo señalaron que durante la noche del miércoles “se vivieron horas de tensión a partir del temor de que no se oficializaran los resultados electorales por un posible fraude. Pero hoy la victoria fue reconocida”. No era para menos, porque en un principio los referentes de la lista Marrón se adjudicaban el triunfo a pesar de que las actas del escrutinio mostraban guarismos que no los favorecían. Facundo Masovetski, flamante secretario general del fuero civil, sostuvo que la nueva comisión interna trabajará “más que nunca para representar de la mejor manera los intereses del personal”.