El Vaticano desmintió oficialmente y en forma categórica que el Papa vaya a venir en el 2018 al país. "El papa Francisco no tiene previsto visitar Argentina el año próximo", afirmó en Roma Greg Burke, el vocero de Jorge Bergoglio.

La agenda de viajes del Papa para el 2018 incluye visitas a Chile y Perú en enero. Pese a la cercanías de esos países, estaba descartado que viniera a la Argentina en ese momento. Se había especulado en todo caso con que lo hiciera en la segunda mitad del año. En el mes de julio tiene pautado un viaje a Irlanda para participar del Encuentro Mundial de Familias.

La declaración de su sucesor en el arzobispado porteño, el cardenal Mario Poli, acerca de que "la visita del Papa al país está próxima" había alimentado las especulaciones en torno a su posible llegada y las ilusiones del gobierno de Mauricio Macri. También había generado expectativas que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, dijera sobre la eventual visita de Bergoglio que "no hay una agenda preparada pero yo me animaría a decir que está cerca. Dios quiera que sea el próximo año".

En ese marco, medios ligados a la gestión macrista habían afirmado en las últimas horas que Francisco vendría en la segunda mitad del 2018 y lo atribuyeron al trabajo “a full” que para conseguirlo habían hecho desde la Casa Rosada.

Las declaraciones del director de la Sala de Prensa del Vaticano desmienten esa afirmación y ponen punto final a la ilusión de Macri de poder fotografiarse con el Papa en la Argentina. El Papa siempre ha dejado trascender que no querría venir al país en un año electoral. Si no viaja en el 2018 difícilmente lo haga en el 2019, en el que se elegirá el presidente para los próximos cuatro años.

Burke explicó que Francisco no vendrá a la Argentina el año que viene por "los mismos motivos explicados hace un año en el video enviado al pueblo argentino”. "Ustedes no saben cuánto me gustaría volver a verlos”, planteó entonces el Papa, pero explicó que tenía otros “compromisos” y que “el mundo es más grande que Argentina”.

Además, recordó el videomensaje que envió el Papa a los argentinos a fines de septiembre de 2016, en el que anunció que no iba a poder ir a su patria al año siguiente. En este mensaje, Francisco reiteró el afecto por su país: "para mí el pueblo argentino es mi pueblo, ustedes son importantes, yo sigo siendo argentino, yo todavía viajo con pasaporte argentino". Pero también pidió a sus compatriotas que se pusieran "la patria al hombro" y trabajar para lograr "esa cultura del encuentro que supera todas estas culturas del descarte que hoy en el mundo se ofrecen por todas partes".