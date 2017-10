Veteranos ya en el arte de parodiar las películas más populares con incisivos clips animados, los creadores de la web How It Should Have Ended (en criollo, “Cómo debería haber terminado”) han vuelto a cambiar el final de un film con ridiculísima versión alternativa. Obteniendo, conforme su justificada famita, varios millones de visionados en pocos días. Así, como antaño lo hicieran con cintas como Logan, Rogue One, La Bella y la Bestia, Terminator, Crepúsculo o Guardianes de la Galaxia, han apuntado ahora los sardónicos cañones hacia la taquillera Mujer Maravilla, de la directora Patty Jenkins, “enmendando” los últimos minutos con opción menos... convencional. Y es que, en esta libre interpretación de los animadores Daniel Baxter y Otis Frampton, la web imagina una cómica conclusión para la historia de la legendaria amazona creada por William Moulton Marston. De buenas a primeras, sentada está Wonder Woman en un monono cafecito con otras dos superheroínas: Batgirl y Supergirl, contándoles sus más recientes andanzas. Quejándose, por cierto, de que sus aventuras fueran “un poquito parecidas a las del Capitán América” hacia el final del film (pelear en una Guerra Mundial, pasearse con escudo estrellado, que un Steve se sacrifique planeando un avión cargado). “No te preocupes, fuiste realmente inspiradora. A diferencia de los varones, que siempre vuelven todo tan oscuro y deprimente...”, la apaña Batgirl mientras bebe su cortado. Acto seguido, las interrumpe el varón más oscuro y depre: Batman, que les chifla desde el auto e intenta muy fallido levante. Pero, claro, entre dires y diretes, las poderosas chicas ponen al egomaníaco en su sitio. Por supuesto, hay otros guiños, que bien ameritan echarle un visionado ¿Tomarán nota los guionistas para la venidera Liga de la Justicia?