INEVITABLES

TEATRO

Clarividentes

En un mundo a punto de colapsar, donde rige el sálvese quien pueda, tres hombres y una mujer con escasos escrúpulos decide sacar provecho de una mujer que aparentemente tiene poderes de clarividencia. Un empresario, que está pasando por una situación económica desastrosa recurre a ellos con la esperanza de que el don de esa extraña mujer lo salve de la ruina. Pero algo extraño sucede y no se sabe muy bien si lo que la adivina predice es lo que va a suceder o lo que ella inconscientemente desea que suceda. Obra sobre el caos y la incertidumbre, Clarividentes tiene dramaturgia y dirección de Javier Daulte, y en ella actúan Mauro Álvarez, Matías Broglia, Rubén De la Torre, Jorge Gentile, Silvina Katz, Juan Ignacio Pagliere, Daniela Pantano, Carla Scatarelli y Luli Torn.

Jueves a las 20:30 y sábado a las 16.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $250.

Los pacientes

Una Enfermera, un Farmacéutico, una Nena, un Señor Muy Enfermo, una Señora mayor, una Paciente Joven y un Paciente Joven, y en ellos el anhelo de lo que está a punto de desvanecerse, pero también la pausa, el infinito cansancio que vemos como ternura o decepción. Con el subtítulo de “un ensayo sobre la fragilidad”, esta pieza basada en un libro de poemas homónimo de Ana Rocío Jouli es una puesta en escena multidisciplinaria que incluye danza, artes dramáticas, música, performance poética y audiovisual. “Es poesía en escena”, asegura su directora, Laura Conde. Con Vanesa González, Roberto Dimitrievitch, Stella Maris Isoldi, Liza Rule Larrea, Pablo Emilio Bidegain, Angelina Casco Guiñazú, Mr. Miguelius, y la voz en off de Horacio Peña.

Sábado a las 23, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $200.

MÚSICA

Salvavidas de hielo

Tres años después de Bailar en la cueva (2014), disco en el que experimentó con las programaciones y hasta hizo honor al título y se entregó al baile, el uruguayo Jorge Drexler regresa a las fuentes en su nuevo disco, que contiene once temas –un equipo del futbol– con sólo voz y guitarra. Pero, lejos de ser acústico, el disco se permite todas las versiones posibles de la guitarra, e incluso mas de una al mismo tiempo, por lo que recorre un amplio registro que, sin embargo, pone en el centro las canciones. Además de celebrar la telefonía, despedir a los glaciares o incluso cantar que “no hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado” al tiempo que efectivamente la desperdicia, Drexler también muestra su mejor rostro en el tema que abre el disco, “Movimiento”, mirando hacia atrás en la alegre melancolía de “Estalactitas” o en su tardío homenaje a Joaquín Sabina, el responsable de que se haya terminado ganando la vida con el canto, como recuerda en “Pongamos que hablo de Martínez”. Y también a dúo con sus invitadas femeninas, cada una con una canción: Mon Laferte, Julieta Venegas y Natalia Lafourcade.

Eden

Sergio Wagner es un trompetista y compositor porteño, muy requerido dentro de la escena de jazz local. Su debut como solista al frente del Sergio Wagner Grupo fue grabado en diciembre del 2015, y acaba de ser editado por el sello rosarino Blue Art, dedicado al género. El disco reúne diez temas propios, de una sonoridad homogénea y auténtica, que Wagner –que toca flugel y piano además de la trompeta– interpreta acompañado por Juan Canosa en trombón, Miguez Tarzia en guitarra, Leonel Cejas en contrabajo y Carto Brandán en batería.

ONLINE

Living in the Material World

Martin Scorsese dirigió a lo largo de su carrera un par de extraordinarios documentales centrados exclusivamente en la vida y la obra de dos músicos excelsos: Bob Dylan y George Harrison. Es precisamente el largometraje dedicado al ex Beatle (y muchas otras cosas más) el que la plataforma Netflix acaba de incorporar a sus menús, un profuso, extenso –tres horas y media– y muy sentido homenaje al menos bochinchero de los fabulosos cuatro, el más callado y espiritual. Ordenar semejante cantidad de material biográfico –que incluye entrevistas, films de archivo y alguna que otra imagen inédita– y darle una forma narrativa no siempre cronológica es uno de los logros de este film producido en el año 2011 y que permanecía inédito en nuestro país. Un retrato complejo de un hombre para nada simple que recorre sus primeros años de vida, el éxito inusitado de la banda que cambió para siempre el rock y el pop internacional, su carrera solista y el interés en el cine, la jardinería, la filosofía y el misticismo.

Nadie nos mira

La plataforma CineAr Play acaba de incorporar el último largometraje de Julia Solomonoff, rodado casi en su totalidad en los Estados Unidos. Guillermo Pfenning, en uno de sus mejores papeles, interpreta a un actor exiliado que debe sobrevivir en su nuevo hogar como mesero y eventual baby sitter del hijo de una amiga. Nico es un argentino en Nueva York, pero su vida cotidiana se parece poco y nada a la del personaje de Francella en aquella película. Amores pasados y presentes, la esperanza de un rol en una película que está siempre a punto de producirse, la lejanía de los afectos y la familia son algunos de los temas de una película sensible y, por momentos, muy emotiva.

CINE

¡Madre!

Luego del desastre bíblico llamado Noé, Darren Aronofsky vuelve a las andadas con un largometraje que algunos críticos han definido como la octava maravilla del mundo. Otros, en cambio, ya la han considerado como la peor película del siglo. ¿Qué tendrá el provocador director de Pi y El cisne negro para dividir tanto las aguas? En el caso de su última creación, una historia al mismo tiempo concreta y abstracta protagonizada por un escritor con síndrome de página en blanco (Javier Bardem) y su esposa, interpretada por una sufriente Jennifer Lawrence. Presentada hace algunas semanas en el Festival de Venecia, la película se enrarece muy rápidamente, cuando a la aislada mansión de los protagonistas comienza a llegar una serie de invitados muy especiales (por ahí andan Ed Harris y Michelle Pfeiffer, entre otros). ¿Es todo lo que ocurre una alucinación? ¿Vale todo a la hora de crear metáforas sobre las crisis de un matrimonio? Sin lugar a dudas, uno de los films que recibirá nominaciones en los próximos premios Oscar.

Cine noruego en el Kino Palais

A partir del próximo viernes 6 –y todos los viernes, sábados y domingos de octubre a las 19 horas, con entrada gratuita– la recoleta sala de cine del Palais de Glace (Posadas 1725) se viste de color nórdico. El Panorama de cine noruego ofrecerá un puñado de largometrajes documentales y de ficción oriundos de ese país, incluyendo el thriller petrolero Pionero, de Erik Skjoldbjærg, y Las optimistas, registro real dirigido por Gunhild Westhagen Magnora cerca de un grupo de mujeres basquetbolistas cuyas edades van de los 66 a los 98 años. Programación en palaisdeglace.gob.ar

TV

The Deuce

Lo primero que sorprende en la nueva apuesta de HBO es la reconstrucción de época: precisa, obsesiva, milimétrica. El trasfondo es la sucia y violenta Nueva York de comienzos de los 70 y sus protagonistas, marginales y sobrevivientes de toda clase: prostitutas, empleados de bares, policías corruptos. De a poco, la serie creada por David Simon (The Wire) y George Pelecanos va acercándose a uno de sus temas centrales: la explosión de la industria del cine porno en los albores de su legalización. Producida y protagonizada por James Franco y Maggie Gyllenhaal, su clasicismo narrativo va de la mano de un marcado énfasis en la descripción social y psicológica, sin apuros ni vueltas de tuerca o cliffhangers al uso corriente. La calle 42 no se ve de esta manera desde el estreno de Taxi Driver.

Domingo a las 21, por HBO.

El exorcista

Nada superará a la película original, pero la reversión en formato de serie estrenada el año pasado ya tiene un nutrido grupo de seguidores. La señal FX comenzó a emitir la segunda temporada de esta historia libremente basada en el libro de William P. Blatty, en la cual el Padre Ortega (Alfonso Herrera) y al ex sacerdote Marcus Keane (Ben Daniels) continúan buscando el origen del Mal, mientras en el Vaticano las cosas no resultan tan santas como podría suponerse. Lejos del drama íntimo de la familia Rance (la actriz Geena Davis ya no será de la partida), la historia se abre al mundo y a otra clase de relatos, aunque no faltarán las chicas poseídas, las admoniciones demoníacas y los “vaderetro” de ocasión.

Viernes a las 23, por FX.