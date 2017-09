La referente mapuche Moira Millán llegó ayer a su casa, en la comunidad Pïllan Mahuïza, y encontró en la puerta una zorra muerta, atada con alambre. “Creemos que es un mensaje mafioso, le rompieron la cadera y la apuñalaron”, dijo Millán. Y pidió que acudan todos los compañeros y las comunidades que puedan acercarse a darle apoyo, y quedarse en el lugar con “caravanas humanitarias”, porque están aislados al pie de la cordillera. Si bien la represión al conflicto por tierras en el sur recrudeció con el inicio del gobierno de Cambiemos, y el punto más álgido es la desaparición de Santiago Maldonado, la escalada contra Millán comenzó la semana pasada. Luego del allanamiento del lunes 18 ordenado por el juez federal Guido Otranto a las comunidades de Cushamen y Vuelta del Río, que incluyeron torturas a los testigos del caso y a los demás mapuches, Millán realizó con otras catorce personas la ocupación pacífica del juzgado para pedir su renuncia. El miércoles 20 por la noche alertó que estaban incendiando las casas en Vuelta del Río. Al día siguiente cuando apareció allí el fiscal Carlos Díaz Mayer para hacer el peritaje, la comunidad decidió que no pasaría con los peritos y el custodio armados. Fue ella la encargada de requisar y palpar a los policías para asegurarse de ello. Antes y después de la publicación de su foto y la crónica de ese momento por la revista Anfibia, que también refleja el antecedente de las torturas que sufrió su compañera mapuche Ivana Huenelaf en enero, recibió amenazas telefónicas. “Me decían ‘puta’, ‘zorra’, ‘te vamos a hacer esto’, ‘vas a terminar como Santiago’, pero son cobardes porque me gustaría devolverles la llamada y preguntarles dónde está Santiago”, dijo Millán. Ante los hechos sucedidos presentarán “un habeas corpus preventivo colectivo, no solo para mi comunidad sino también para otras comunidades que se sientan amenazadas, porque están apretando a los mapuches”. El martes habrá una movilización.