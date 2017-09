El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, irá hoy por la hazaña de derrotar por primera vez al de Nueva Zelanda, los All Blacks, vigentes bicampeones del mundo, por la quinta y penúltima fecha de la sexta edición del torneo Rugby Championship que agrupa a las potencias del hemisferio Sur. El partido se jugará en el estadio de Vélez, desde las 19.40 (ESPN2), con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper. Los All Blacks lideran las posiciones con 19 unidades, seguidos por Sudáfrica con 13, Australia con 8 y Argentina 0. Si ganan los All Blacks, se adjudicarán por quinta vez el Rugby Championship.

El entrenador Daniel Hourcade designó el equipo de Los Pumas con cuatro modificaciones respecto a la formación que viene de perder frente a Australia en la ciudad de Canberra. Entre los forwards, el tercera línea tucumano Juan Manuel Leguizamón ingresará por Javier Ortega Desio y el segunda línea Tomás Lavanini regresa como titular tras su expulsión frente a Sudáfrica, por Matías Alemanno.

Entre los backs, Tomás Cubelli será nuevamente el medio scrum en lugar de Martín Landajo, mientras que Joaquín Tuculet, quien fue papá y por ello no estuvo en el último choque frente a Australia, jugará desde el inicio del choque en lugar de Ramiro Moyano.

El banco de suplentes lo integrarán Julián Montoya, Santiago García Botta, Ramiro Herrera, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio, Martín Landajo, Juan Martín Hernández y Santiago Cordero.

“Jugar con los All Blacks siempre representa un desafío especial ya que significa enfrentar al mejor equipo del mundo y eso te motiva de una manera muy especial. Tenemos que estar atentos a todo porque ante el menor descuido ellos lo aprovechan y te marcan puntos”, manifestó Hourcade. Y agregó: “después del partido que jugamos en Nueva Zelanda, los All Blacks van a venir de otra manera y van a estar más atentos y por ello creo que va a ser un partido diferente”.

Los Pumas perdieron los cuatro encuentros que jugaron en este Rugby Championship: en los dos primeros choques frente a Sudáfrica cayeron 37-15 en Port Elizabeth y 41-23 en Salta. Y en la gira por Oceanía perdieron frente a Nueva Zelanda por 39-22 en New Plymouth y ante Australia 45-20 en Canberra.

Nueva Zelanda, por su parte, presentará seis cambios respecto a la formación inicial que derrotó a Sudáfrica por 57-0, el resultado más abultado en el historial entre ambas potencias, para conseguir su cuarta triunfo consecutivo y quedar a las puertas de un nuevo título. Los segundas líneas Luke Romano y Scott Barret ingresarán por Sam Whitelock y Brodie Retallickm, y en la tercera línea el capitán Kieran Read estará acompañado por los novatos Vaea Fifita y Matt Todd Entre los tres cuartos el wing Waisake Naholo lo hará por Nehe Milner- Skudder y el centro Anton Lienert-Brown por Ryan Crotty.