La provincia se mostró en desacuerdo con la decisión del juez Daniel Acosta de mejorar las condiciones de detención de Emanuel Chamorro y Ariel Máximo "Guille" Cantero, miembro y uno de los líderes de Los Monos, respectivamente. Además, a través de un escrito, las autoridades manifestaron a varios magistrados que intervienen en causas donde hay presos de "alto perfil" que no permitir al Servicio Penitenciario implementar las medidas de seguridad con respecto a detenidos de "altísima peligrosidad" es de "gravedad institucional". La orden de mejorar las condiciones de detención a Guille Cantero tuvo lugar el jueves, un día antes de que le allanaran la celda ubicada en el pabellón 6 de Coronda, donde le incautaron tres cuadernos con anotaciones. Dicho procedimiento que realizó la Policía Federal se dio en el marco de una investigación donde se sospecha que el líder de Los Monos planeaba dos secuestros extorsivos con otros dos miembros de la banda.

El gobierno provincial, a través del secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, explicó en primer lugar al camarista Acosta que Cantero y Chamorro no estaban "aislados", sino que están alojados en un sector "transitorio" ya acordado con el magistrado Edgardo Fertitta. En el texto, la autoridad consideró "de cumplimiento imposible" modificar la situación de detención de ambos.

En una segunda nota, enviada a los jueces que tomaron distintas decisiones con respecto al alojamiento de personas vinculadas al narcotráfico en unidades penitenciarias santafesinas, Cococcioni pidió a los magistrados que sean "específicos" con sus decisiones. Es decir, que indiquen en qué sector deberán estar en lugar de señalar dónde no pueden.

"No sólo no estamos conformes, sino que hacemos saber la gravedad institucional que implica no permitir al Servicio Penitenciario implementar todas las medidas de seguridad a su alcance en relación a detenidos de altísima peligrosidad. Y aclaramos que la decisión sobre el lugar de alojamiento es la principal medida de seguridad", agrega la nota.

"Comunicamos lo decidido y solicitamos que se respeten las facultades y atribuciones que legítimamente ejerce el Poder Ejecutivo para garantizar la seguridad de todos los santafesinos. Respondemos por nuestras decisiones. No respondemos por decisiones judiciales", concluyó el escrito.

Esta semana, tras una serie de escuchas telefónicas, la justicia federal ordenó el allanamiento de la celda donde alojaban a Guille Cantero, uno de los jefes de Los Monos. Allí encontraron cuadernos con escritos que serán de gran ayuda, según dijeron, en la investigaciones que se sigue ahora tras comprobar que desde el penal Cantero había ordenado el secuestro extorsivo de dos personas ligadas al narcotráfico. La pregunta ahora es desde qué teléfono se realizaron esas llamadas desde el penal de Coronda.