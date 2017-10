Los Pumas sumaron anoche su quinta caída consecutiva en la versión 2017 del Rugby Championship al perder ante los All Blacks por 36-10 (29-3), en el estadio de Vélez. Casi nada pudo hacer el equipo argentino ante el seleccionado neozelandés, que se impuso con claridad y se coronó campeón del certamen por quinta vez desde 2012, cuando el conjunto de Daniel Hourcade se sumó a los tres colosos del Hemisferio Sur.

El primer tiempo de Los Pumas fue de lo peor del año. Se vieron superados claramente por los visitantes, que dominaron la pelota y marcaron cuatro tries contra ninguno de los argentinos. Si bien el nivel de los conducidos por Steve Hansen fue muy bueno, los argentinos colaboraron mucho para el 29-3 con el que se cerró la etapa, cometiendo 7 penales (Tomás Lavanini volvió a ver la amarilla tras uno de ellos) y fallando 19 tackles en esos 40 minutos iniciales.

En los primeros 10 minutos de la segunda parte, Los Pumas tuvieron tres chances claras para marcar a través de Martín Landajo, Tomás Lavanini y Tomás Lezana, pero todos ellos fallaron en la puntada final. Un tackle peligroso de Read a Matías Orlando dejó a los All Blacks con 14 y entonces el equipo argentino se hizo dueño de la pelota. Y por fin llegó al try en una jugada confusa en la que Juan Manuel Leguizamón festejó su partido número 80 con la camiseta celeste y blanca llegando al ingoal. Pero una vez que volvieron a estar los dos equipos 15 contra 15, a Los Pumas les costó volver a atacar. Los All Blacks retomaron el protagonismo, forzaron la amonestación de Ramiro Herrera tras tres infracciones en el scrum y si bien no fueron los mismos del comienzo –pareció que levantaban el pie del acelerador–, se mostraron superiores hasta el final.