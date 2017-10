"¿Dónde está Santiago Maldonado?". A dos meses de su desaparición durante un operativo de la Gendarmería Nacional en la comunidad Pu Lof de Cushamen, en Chubut, la pregunta se repite y ayer volvió a las calles de todo el país. En Rosario, una columna de 15 cuadras de largo marchó desde plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera. Eran organizaciones sociales de diversa índole, pero también mucha gente que se movilizó de manera individual. Gendarmería Nacional está en el centro del inmenso signo de pregunta plasmado a lo largo y a lo ancho del país que gobierna Mauricio Macri. "Macri sabe, yo sabía, que a Santiago lo llevó Gendarmería"; "Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables", cantaron los manifestantes. La exigencia más clara: "Fuera ministra de Seguridad Patricia Bullrich; fuera su secretario, Pablo Nocetti". También se pidió "juicio por encubrimiento a Macri y a sus funcionarios; y una comisión investigadora liderada por la familia de Santiago y por organismos de derechos humanos"; además de la "libertad a Milagro Sala". Una carta de la familia de Santiago, que se leyó en todo el país, asegura que "en estos sesenta dolorosos días, el Gobierno nacional no ha dado ninguna respuesta".

Fue un domingo atípico, que empezó gris y mojado; pero que fue todo sol durante la movilización. "Devuelvan a Santiago", "Con vida lo llevaron, con vida lo queremos", rezaban algunos carteles colgando de mochilas y carritos de bebés. En el Monumento, más personas de a pie esperaban el acto. En el escenario ya estaba sentada Norma Vermeulen, de Madres de Plaza 25 de Mayo. "Me hace acordar a lo que sucedía hace 40 años, pero ahora no estamos desprevenidos. No hay que bajar la guardia, hay que estar alerta, porque ahora es uno, mañana puede ser otro. Así que tenemos que ser muchos en las calles", instó. Frente al escenario reapareció el buitre con el rostro de Macri que marchó contra los tarifazos, meses atrás: "Para aumentar la fortuna saqueando y endeudando al país necesito esta Gendarmería centinela de la patria financiera" y "United Colors of Benetton", rezaba el cartel que alzaba.

Durante la caminata, gente de a pie se movilizó para "reclamar los derechos ciudadanos. El gobierno tiene las respuestas. Mientras tanto la movilización pública es maravillosa; venimos espontáneamente", dijo Olga. Entre las columnas también se podían ver las banderas de Ni Una Menos Rosario, la Multisectorial contra la Violencia Institucional y la de Orgullo Rosario. También los centros de estudiantes secundarios marcharon para pedir por la aparición con vida de Santiago. En Mitre y San Luis un vecino tiró agua desde un balcón, pero se escondió cuando los manifestantes comenzaron a cantar "dónde está, Santiago dónde está".

Yolanda Medina, de familiares de desaparecidos de Villa Gobernador Gálvez, comparó el reclamo con el de hace 40 años. "Me retrotraigo a esos años en los que con mi madre buscábamos a mi hermano (Oscar Medina) y nadie nos decía nada. Siempre nos humillaron. Vengo por Santiago, por Julio López. Los represores tienen todos los privilegios. Vengo a pedir por Milagro Sala, porque es negra, mujer y aborigen y está presa aunque no mató a nadie. Vengo porque este gobierno nos atropella", dijo la mujer.

La carta de la familia Maldonado, que se leyó a viva voz en un Monumento repleto, también denunció que "el gobierno nacional desvió la investigación, hizo espionaje de forma ilegal, propuso hipótesis falsas e intentó desprestigiar a Santiago y a su familia. Se han perdido dos valiosos meses en la búsqueda de la verdad".