Alternativa al neoliberalismo

Para la diputada Liliana Mazure, este encuentro favoreció la “toma de consciencia de trabajadores y del medio político de que la cultura es una industria, no un pasatiempo”. “Me tocó una comisión fantástica (medios de comunicación), porque actualmente toda la producción pasa por los medios y las nuevas tecnologías”, remarcó. Por su parte, Juan Falú expresó: “Los representantes de este neoliberalismo se caracterizan por el vacío cultural: por eso pueden pensar en un país de gestores y emprendedores y no en un modo de ser, que es atravesar la historia desde el fondo de los tiempos y también hacia un futuro de justicia y libertad. No nos queda otra que generar la alternativa a ese vacío”.