A punto de ser X-Men

A esta altura una serie “ambientada en el universo X-Men” puede generar varias reacciones y no necesariamente de las positivas. En 2000, la primera película de este producto Marvel sentó la piedra angular del resurgimiento de los superhéroes en el universo audiovisual. Tres lustros más tarde, el género ha llegado al punto de la saturación, como si los mutantes hubiesen perdido su toque particular. The Gifted recoge el guante y vuelve a lo básico. Incluso su secuencia de apertura (hoy a las 23 es su estreno por FOX) genera un déjà vu con aquel instante en el que Magneto hacia girar una bala sobre la frente de un policía. Hay una explicación. Bryan Singer –director de aquella película y de buena parte de la saga– estuvo detrás de cámaras de este piloto. La ficción, entonces, se apega a la idea fundamental: una serie de mutantes perseguidos e incomprendidos por el sistema. The Gifted no se cierra sobre sí misma, es generosa con referencias a su hermana mayor y, aunque no se destaque por su originalidad, expande la historia de los X-Men con consistencia.

La serie presenta a dos familias. Por un lado están los mutantes disgregados conscientes de que la tienen difícil, ya que no hay un profesor Xavier que los pueda potenciar. “¿Los X-Men? ¿La escuela para jóvenes talentos? Eso ya no existe”, dice uno de los que tienen el componente equis en su cuerpo. Y también están los Strucker. Mamá ama de casa y papá fiscal encargado de perseguir mutantes, descubren que sus hijos adolescentes los son. Encrucijada que pondrá al perseguidor en plan de escape luego de que Lauren y Andy hagan volar por los aires su secundaria. ¿Superhéroes millennials? Posiblemente. ¿Mutantes de la era Trump? Por si quedara alguna duda allí están los “Servicios Centinela”, una inflexible agencia gubernamental que avasalla los derechos de los diferentes. Vale revisar la web Sentinelservices.com, parte de una sugestiva campaña de márketing, que marca el tono de la serie. Exacto, esta es otra ficción (al igual que American Horror Story: Cult o The Handmaid’s Tale) con referencias a la coyuntura y que apunta sus dardos contra el hombre que ocupa el Salón Oval. Queda la pregunta más importante: ¿Es The Gifted una serie orgullosamente Marvel? La respuesta la da el propio Stan Lee, el viejo creador de la compañía de comics, que (para variar) se reserva un cameo.