Renovador del género policial y la novela de aventuras en sus primeros libros, Jean Echenoz (Orange, 1947) es autor de las novelas El meridiano de Greenwich, Cherokee (Premio Médicis), La aventura malaya, Nosotros tres, Rubias peligrosas, Al piano, Ravel –probablemente su libro más emotivo–, Correr, Relámpagos y 14, entre otras; y del libro de cuentos Caprichos de la reina. Hace tiempo que el escritor superó el vaticinio del Premio Gutenberg del Salon du Livre de París (1988) a “la mayor esperanza de las letras francesas”. Por su novela Me voy ganó el Premio Goncourt (1999). Aunque no se considera oulipiano, admira a Raymond Queneau y a Georges Perec. Dice que le gusta ponerse restricciones para escribir y seguir el reto hasta el final. Echenoz cuenta que está escribiendo por primera vez el libreto para una ópera a partir de su novela Relámpagos. “No sé qué va a resultar de eso –reconoce el escritor—. Tengo que pensar que una ópera no está hecha para ser leída sino para ser oída, entonces hay todo una historia de articulación y de ritmo, que me interesa en la novela, pero que no es igual en una ópera”.