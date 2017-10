La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, denunció que la Guardia Civil y la Policía Nacional llevó adelante "una situación de excepción" en la que "miles de ciudadanos se vieron amenazados en sus derechos y libertades" para detener la intención de millones de catalanes que querían acudir a las urnas para votar en el referémdum independentista celebrado ayer.

"No es aceptable bajo ningún concepto", sentenció Colau, quien anticipó que se presentará ante la Justicia, y advirtió que entre las denuncias contra las fuerzas de seguridad nacionales enviadas por el presidente Mariano Rajoy han recabado casos de agresiones sexuales a mujeres durante la represión policial.

"Ayer lo que vivimos en Catalunya, en diferentes lugares, es la cobardía de un presidente de Estado que envió a miles de policías con la consigna de explayarse y encarnizarse con una población indefensa", lamentó la alcaldesa. Además, analizó que los hechos ocurridos ayer mostraron a la comunidad internacional que no se trata solo de Cataluña y España, sino "una cuestión de derechos fundamentales y libertades".

Horas después de la represión, comenzó a viralizarse en España un audio de Whatsapp con el testimonio de Marta Torrecillas, una de las muchas ciudadanas que fue agredida por el operativo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional. En el audio la mujer describe una agresión sexual, tal como lo denunció la alcaldesa Colau. Luego también se conoció el video en el que se ve la agresión a la mujer en el Institut Pau Claris.

"Laura escucha, yo estaba defendiendo a la gente mayor porque han pegado a niños, han pegado a gente mayor, me han tirado escalas abajo, me han dado patadas, me han roto los dedos uno a uno, en medio de las escaleras con la ropa levantada me han tocado las tetas y se reían y me han pegado y esto mientras los grababa todo el mundo", contó entre sollozos la mujer. "Explícalo que se entere todo el mundo, me han roto los dedos uno a uno, esto es mucha maldad, mucha, mucha", exigía en el audio.