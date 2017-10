La Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó hoy la prisión preventiva para el vicepresidente Jorge Glas por su presunta vinculación con los sobornos pagados en el país por la constructora brasileña Odebrecht. La decisión fue adoptada por el juez Miguel Jurado, quien hizo lugar al pedido de la Fiscalía.

“Acato bajo protesta este infame atropello en mi contra, aún tengo fe en que la Justicia se imponga, ante ella probaré mi inocencia”, respondió Glas en su cuenta de Twitter. “Sin pruebas y con indicios forjados, solo les queda el linchamiento; acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme”, agregó.

Esta mañana había utilizado la misma red social una vez que trascendió que el fiscal general del Estado, Carlos Baca, había pedido la prisión preventiva. "No se preocupen, no tienen que buscarme, estoy donde siempre, no voy a escapar; los inocentes jamás huimos", escribió Glas.

"Pido públicamente que el fiscal exhiba ante el país las pruebas que tiene en mi contra", añadió el vicepresidente, quien también dijo que esperaba que su "sacrificio sirva para desenmascarar a los traidores a la Revolución y a la Patria".

El 29 de agosto la Fiscalía acusó a Glas y otras 17 personas de asociación ilícita por el caso Odebrecht. Ex ejecutivos de la constructora afirmaron a la justicia de Brasil que el vicepresidente ecuatoriano recibió sobornos por hasta 14,1 millones de dólares para dar contratos de obras públicas cuando era ministro de Sectores Estratégicos del entonces presidente Rafael Correa. Tras esa acusación, el presidente Lenín Moreno separó a Glas de las funciones de vicepresidente.

Correa criticó con dureza esa decisión, a la que sumó a sus cuestionamientos a Moreno por su forma de gobernar y por sus reuniones con la prensa privada. “Ups! El ‘diálogo’ sólo ha sido para los que odian la Revolución! Adelante, Jorge. Tómalo como una condecoración”, escribió el ex mandatario en su cuenta de Twitter cuando Glas fue despojado de sus funciones.